Trovato con 40 grammi di hashish: arrestato

E’ stato trovato in possesso 40 grammi di hashish: un pakistano di 24 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato. E’ accaduto ieri in viale Venezia a Udine, poco prima delle 18. Gli agenti hanno notato tre persone e le hanno fermate per un controllo. Due sono riuscite a scappare, mentre la terza è stata fermata. Il giovane ha consegnato spontaneamente 4 grammi di hashish ai poliziotti. Poi, una volta in Questura, è stato perquisito e sono spuntati altri 36 grammi di stupefacente. Oggi il ragazzo, difeso dall’avvocato Federico Artico, è comparso per direttissima davanti al giudice Paolo Lauteri e ha patteggiato 3 mesi di reclusione, pena sospesa, per resistenza a pubblico ufficiale ed è stato liberato. Il 24enne deve ancora rispondere dell’accusa di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.