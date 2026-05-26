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Cronaca

Trovato morto l’escursionista dispero a Barcis

Il corpo del 63enne recuperato in zona impervia
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

È stato ritrovato senza vita l’escursionista tedesco di 63 anni disperso da ieri sulle montagne sopra Barcis. La salma è stata recuperata in una zona impervia del territorio comunale dal Soccorso alpino, dalla Guardia di finanza e dai Vigili del fuoco impegnati nelle ricerche da oltre 24 ore.

L’allarme era scattato lunedì sera, quando la compagna di escursione aveva chiesto aiuto dopo non essere riuscita a mettersi in contatto con l’uomo. I due stavano affrontando un trekking di più giorni nella zona e si erano separati domenica mattina, con l’accordo di ritrovarsi a valle per il rientro in Germania.

La macchina dei soccorsi si era attivata immediatamente con l’intervento della Sores, del Soccorso alpino, dei Vigili del fuoco e dell’elisoccorso regionale abilitato al volo notturno. Nelle ore successive erano scattate perlustrazioni aeree e verifiche al bivacco Bitter, senza esito.

Questa mattina un nuovo sorvolo non aveva dato risultati, fino al tragico ritrovamento avvenuto nel pomeriggio.

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