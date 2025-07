Trovato un cadavere in un edificio abbandonato a Trieste

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato scoperto oggi in un edificio abbandonato di via del Lazzaretto Vecchio, a Trieste. Le autorità, inclusa la Polizia e la Scientifica, sono intervenute sul luogo del ritrovamento per gli accertamenti del caso. Al momento, gli inquirenti escludono che si tratti di una morte violenta e il decesso potrebbe essere attribuibile ad un malore. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’identificazione della persona defunta, che non aveva con sé documenti o oggetti personali.