La Procura di Udine ha disposto un accertamento irripetibile sui computer e cellulari sequestrati nei giorni scorsi nell’ambito dell’inchiesta che vede indagati al momento dieci persone, anche con ruoli di responsabilità, che operano sia nella sede principale del Consorzio Agrario del Friuli-Venezia Giulia, sia nelle filiali di Gemona, Montereale Valcellina, Palmanova, Rivignano Teor, Villa Vicentina e Talmassons.

Il reato ipotizzato è di concorso in truffa per il conseguimento di contributi finanziati dalla Ue, relativi alla limitazione dell’utilizzo di fertilizzanti azotati. L’accertamento, che prevede la copia forense dei dispositivi, è stato fissato dal pm Andrea Del Missier per martedì prossimo.

Secondo le accuse, prima del 2026 gli indagati, assieme ad altri soggetti ancora non identificati, tra i quali i concessionari dei prodotti fertilizzanti, fecero apparire nei documenti contabili la vendita di fertilizzanti non azotati a clienti del Consorzio. In realtà, dice l’accusa, si trattava di urea agricola e il raggiro indusse in errore gli organi di verifica del rispetto delle condizioni per poter beneficiare dei contributi, non dovuti se fosse risultata l’effettiva quantità di concimi azotati sintetici utilizzata.

L’analisi sui dispositivi elettronici servirà da una parte a verificare se le condotte contestate fossero sistematiche o estemporanee, dall’altra a risalire all’identità di chi avrebbe ricevuto i contributi senza averne diritto.

I dispositivi sequestrati dai carabinieri del Nas nelle varie sedi del consorzio sono oggetto di un ricorso al Riesame dell’avvocato Alberto Tedeschi, difensore di alcuni degli indagati, proposto per chiedere l’annullamento del decreto cautelare di perquisizione e sequestro e la conseguente restituzione del materiale.

“Siamo ancora in fase d’indagine – dicono gli avvocati Chiara Damiani e Bruno Dal Ben, difensori di due indagati – e ancora non abbiamo visto gli atti”. “Quando avremo più chiara la situazione – aggiunge Dal Ben – si potrà stabilire la linea difensiva. Al momento stiamo attendendo gli approfondimenti della Procura”.

“Stiamo offrendo la massima collaborazione alle Autorità – ha dichiarato Matteo Zolin, presidente del Consorzio nominato nel maggio 2026 e che non risulta indagato – in vista di un rapido chiarimento della vicenda, non avendo nulla da temere al riguardo”.