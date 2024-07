“Acqua contaminata”, anziana consegna al falso tecnico 30mila euro

Due truffe nei confronti di altrettanti anziani sono state commesse tra Udine e Gemona. Nel primo caso la vittima, una donna di 75 anni, si è fatta raggirare da un sedicente tecnico che la informava che l’acqua della sua abitazione era stata contaminata e che, quindi, avrebbe dovuto mettere al sicuro denaro e monili in oro. L’anziana, cadendo nel tranello, gli ha consegnato l’equivalente di 30mila euro.

A Gemona, invece, è stata commessa la truffa del finto avvocato, con un finto legale che al telefono ha comunicato ad una 85enne che il figlio era rimasto coinvolto in un incidente stradale e che necessativa di denaro per non finire nei guai. Di lì a poco si è presentata una complice, alla quale la donna ha consegnato, tra soldi e gioielli, l’equivalente di 3mila e 500 euro. Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri.