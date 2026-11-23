Tentava di farla franca dopo aver raggirato un’anziana con la solita, odiosa truffa del finto appartenente alle forze dell’ordine, ma ad attenderlo in strada c’erano i veri militari. I Carabinieri di Udine hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 58 anni, di origini campane e senza fissa dimora, indiziato di truffa aggravata ai danni di una donna di 91 anni residente in città.

Il raggiro è scattato nella tarda mattinata di venerdì scorso. L’anziana ha ricevuto una telefonata da un sedicente Maresciallo dei Carabinieri che, con la scusa di un’indagine in corso, l’ha convinta a consegnare tutti i preziosi custoditi in casa a un militare che si sarebbe presentato di lì a poco.

Pochi minuti dopo, il 58enne ha raggiunto l’abitazione della vittima, nella zona a nord del centro cittadino. Preso il bottino, l’uomo ha lasciato l’appartamento ma proprio in strada è stato bloccato dai Carabinieri. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso dell’intera refurtiva appena intascata.

Per il 58enne sono scattate le manette e il trasferimento in carcere. I monili in oro e due orologi di pregio, per un valore complessivo stimato di 11mila euro, sono stati invece recuperati e restituiti alla novantunenne.