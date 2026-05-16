Il gip di Trieste ha disposto il divieto di dimora in regione nei confronti di un cittadino rumeno di 22 anni, accusato di aver messo a segno tre truffe ai danni di anziani fuori dai supermercati di Duino Aurisina e Muggia.
Secondo l’accusa, il giovane, assieme alla sorella di 17 anni, si spacciava per volontario e chiedeva donazioni di 10 euro per i bambini malati, riscuotendole tramite il Pos installato sul cellulare. Al momento della donazione, il truffatore aggiungeva due zeri, spillando alle vittime mille euro.
I carabinieri sono riusciti a identificare la coppia grazie alle immagini di videosorveglianza.
Truffa agli anziani al supermarket, fermati due rumeni
Il gip di Trieste ha disposto il divieto di dimora in regione nei confronti di un cittadino rumeno di 22 anni, accusato di aver messo a segno tre truffe ai danni di anziani fuori dai supermercati di Duino Aurisina e Muggia.