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Truffa agli anziani: arrestati tre giovani stranieri

I colpi a Udine e Martignacco
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

Due cittadini tunisini di 19 e 20 anni e un cittadino egiziano di 19 anni, tutti residenti in Campania, sono stati arrestati nei giorni scorsi dai carabinieri di Udine per due distinte truffe agli anziani.

Il primo episodio, che vede protagonisti i due tunisini, risale a lunedì scorso. Vittima una 75enne, residente a Udine nella zona di via Cividale. La donna è stata convinta al telefono, con il metodo del finto carabiniere, a consegnare gioielli a un sedicente delegato del Tribunale. Poco dopo, mentre l’altro faceva da palo, uno dei due giovani è entrato in casa, si è appropriato di gioielli in oro e 2.900 euro preparati dalla vittima e si è dileguato. La coppia è stata poi rintracciata e fermata dai veri carabinieri. Mercoledì il gip di Udine ha convalidato l’arresto e disposto per i due, accusati di furto in abitazione, la misura cautelare in carcere.

La seconda truffa è stata messa a segno mercoledì dall’egiziano che, arrivato in stazione a Udine, è salito su un taxi e si è fatto accompagnare a Martignacco. Qui si è presentato alla porta di una donna di 90 anni, raggirata al telefono con il metodo del finto incidente. L’anziana ha consegnato i propri gioielli al ragazzo, che l’ha convinta anche a sfilarsi la fede dal dito. Poi il giovane se ne è andato. Non sapeva, però, che i militari dell’arma lo avevano individuato al suo arrivo in Friuli. Dopo aver raccolto la querela della vittima, i carabinieri lo hanno raggiunto all’autostazione del capoluogo friulano e lo hanno arrestato. I gioielli erano nascosti in parte nei calzini, in parte nello zaino del 19enne. Oggi la convalida dell’arresto da parte del gip, che ha disposto per il giovane l’obbligo di dimora nel Comune di residenza.

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