Truffa agli anziani, due arresti

Due persone sono state arrestate dai carabinieri per una truffa ai danni di una donna di 72 anni, della Bassa Friulana, alla quale lo scorso 25 maggio, sottrassero gioielli per un valore di oltre 15mila euro.

I due sono stati bloccati, a Napoli, dai Carabinieri che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Udine su richiesta della Procura della Repubblica.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due, spacciandosi per Carabinieri, telefonarono alla donna per informarla che la targa della sua auto era stata clonata e che era stata apposta su un altro automezzo usato per fare delle rapine. Dopo aver convinto il marito a recarsi in caserma per firmare un verbale, chiesero alla donna di raccogliere tutti gli oggetti preziosi per consegnarli a un Carabiniere, anche questo falso.

I carabinieri – quelli veri – sono riusciti ad individuare i due truffatori, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e ad alcune testimonianze.