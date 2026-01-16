Truffa agli anziani, raggiro da 30mila euro sventato a Udine

Una truffa agli anziani, messa in atto con la tecnica del finto carabiniere, è stata scoperta questa mattina a Udine. Un uomo e una donna sono stati arrestati mentre stavano portando via denaro e gioielli per 30 mila euro a una 81enne residente in città.

Il raggiro è iniziato con una telefonata: un sedicente maresciallo dei carabinieri aveva convinto il marito della vittima a recarsi in caserma per una falsa denuncia legata a un inesistente furto d’auto. Nel frattempo la donna è rimasta al telefono, rassicurata e manipolata, fino all’arrivo di un presunto “dottore del Tribunale” incaricato di ritirare contanti e monili per fantomatici accertamenti.

A presentarsi alla porta è stato un 40enne di origine campana. All’esterno, la complice — una 38enne di origini tunisine — attendeva con atteggiamento nervoso. Proprio quello stato d’ansia ha insospettito alcuni carabinieri presenti in zona in borghese, che sono riusciti a bloccare la coppia e a recuperare l’intera refurtiva. A i due sono inoltre stati sequestrati anche 875 euro, ritenuti provento di altre truffe. L’uomo è stato condotto nel carcere di Udine, la donna in quello femminile di Trieste.