Terremoto nel mondo dell’agricoltura friulana. La Procura di Udine ha aperto un fascicolo per l’ipotesi di reato di concorso in truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, in particolare contributi dell’Unione europea. Al momento, le persone indagate sono 10, tutte legate al Consorzio Agrario del Friuli Venezia Giulia, ma sembrano destinate ad aumentare di numero. Le indagini sono coordinate dal pm Andrea Del Missier.

A ricevere l’avviso di garanzia sono state persone anche con ruoli di responsabilità che operano sia nella sede principale di Basiliano, sia nelle sedi periferiche di Gemona, Montereale Valcellina, Palmanova, Rivignano Teor, Villa Vicentina e Talmassons.

L’ipotesi accusatoria riguarda i contributi finanziati dall’Europa attraverso il Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, relativi alla limitazione dell’utilizzo di fertilizzanti azotati. Secondo le accuse, prima del 2026 i dipendenti del Consorzio, assieme ad altri soggetti ancora non identificati, tra i quali i concessionari dei prodotti fertilizzanti, fecero apparire nelle scritture e nei documenti contabili la vendita di fertilizzanti non azotati ad agricoltori clienti del Consorzio. In realtà si trattava di urea agricola, il concime azotato solido più concentrato e diffuso in agricoltura.

Il raggiro, dice l’accusa, indusse in errore gli organi di verifica del rispetto delle condizioni per poter beneficiare dei contributi, non dovuti se fosse risultata l’effettiva quantità di concimi azotati sintetici utilizzata.

A metà ottobre, su mandato della Procura, i carabinieri dei nuclei specializzati hanno perquisito gli uffici del Consorzio, sequestrando la relativa documentazione.

Matteo Zolin, presidente del Consorzio nominato nel maggio 2026 e che non risulta indagato, non ha rilasciato alcun commento.