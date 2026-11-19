Voleva effettuare un bonifico istantaneo da 15mila euro per pagare in anticipo presunte visite mediche, ma la prontezza di Barbara Di Vita, direttrice dell’ufficio postale di Cordenons, ha sventato la truffa ai danni di un anziano del posto.

Allo sportello, la direttrice ha notato un cliente abituale visibilmente agitato e intenzionato a procedere con urgenza, senza però saper spiegare chiaramente quali visite dovesse fare. Provando a calmarlo, gli ha spiegato i rischi legati ai bonifici istantanei e ha guadagnato tempo prezioso mentre l’uomo è uscito brevemente per spostare il disco orario dell’auto.

Al rientro, la svolta: chi lo stava contattando al telefono aveva abbassato la richiesta da 15mila a 5mila euro purché pagasse subito. Di fronte a uno sconto così improvviso e sospetto, l’anziano ha capito il raggiro, ha rinunciato al bonifico ed è andato dai carabinieri per denunciare l’episodio.