Truffa da 25mila euro, l’arbitro intima alla banca di risarcire la vittima

GUARDA IL VIDEO I truffatori gli sottrassero quasi 25mila euro con il sistema della finta chiamata dalla banca. La vittima, però, non inserì mai il numero otp per autorizzare i bonifici. L’arbitro bancario finanziario ha intimato all’istituto di credito di restituire al malcapitato l’intera somma trafugata.

Protagonista della vicenda è un udinese di 67 anni, che il 13 settembre 2023 ricevette un messaggio in cui i truffatori, spacciandosi per la sua banca, lo allertavano di un tentativo d’intrusione nell’app installata nello smartphone. Inizialmente l’uomo seguì le istruzioni, ma poi, rendendosi conto che poteva trattarsi di una truffa, interruppe la procedura. Alcuni minuti dopo, ricevette una chiamata dal numero del suo istituto di credito, durante la quale il truffatore, spacciandosi per un funzionario della banca, gli fece disinstallare e reinstallare l’app. Otto giorni dopo, recatosi allo sportello, il 67enne scoprì che dal suo conto erano stati effettuati 6 bonifici a favore di terzi per quasi 25mila euro. Lo stesso giorno fece denuncia ai carabinieri.

L’istituto di credito ha negato il risarcimento, sostenendo che lui, reinstallando l’app, aveva tenuto un comportamento colposo. Di tutt’altro avviso l’arbitro bancario finanziario, a cui l’uomo, assistito dall’avvocato Leda Binacchi, ha fatto ricorso. Secondo il collegio, la banca non applicò uno standard di sicurezza adeguato, dal momento che non è riuscita a dimostrare l’inserimento del numero otp da parte della vittima. Il collegio ha quindi intimato alla banca di risarcire il cliente. “Ci auguriamo che l’istituto di credito adempia autonomamente all’intimazione – commenta l’avvocato Binacchi -, altrimenti ci rivolgeremo al Tribunale civile”.