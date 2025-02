Truffa degli affitti, condannata udinese di 59enne

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Truffa degli affitti, il giudice Paola Turri del Tribunale di Udine ha condannato una italiana di 59 anni residente in città a 10 mesi di reclusione. Secondo l’accusa, tra il 2021 e il 2022 la donna raggirò quattro immigrati regolari, tre uomini e una donna in cerca di una casa in affitto, spillando loro quasi 5mila euro. La 59enne mostrava al malcapitato di turno il proprio appartamento o quello dell’ex marito deceduto, di cui aveva le chiavi ma non la disponibilità, entrambi situati nella zona di viale Volontari della Libertà. Poi si metteva d’accordo sul canone con la vittima e si faceva anticipare la caparra per bloccare l’abitazione in vista della firma del contratto. Infine, si rendeva irreperibile.