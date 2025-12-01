Truffa dei “facili guadagni”, 28enne raggirata sui social

Una 28enne di Pontebba è finita nella rete di una truffa online legata ai presunti “facili guadagni” pubblicizzati sui social. Tutto è iniziato con un link trovato in un video su TikTok, che l’ha portata a messaggiare su WhatsApp con uno sconosciuto presentatosi come referente di una proposta lavorativa. Convinta dalla finta occasione, la giovane ha effettuato sei bonifici da 300 euro ciascuno, perdendo in totale 1.800 euro. Solo dopo essersi resa conto dell’inganno si è rivolta ai carabinieri, denunciando quanto accaduto.