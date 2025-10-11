  • Aiello del Friuli
sabato 11 Ottobre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Truffa dei Rolex ai danni di De Paul e Musso, via...
Scontro tra due auto, la corsa finisce nel giardino di una...
Cividale-Castelmonte, Degasperi e Sonnleitner i più veloci nelle prove
Zilli, alpini cuore pulsante delle nostre comunità
Il Truck di Promoturismo Fvg in piazza Unità, Bini: turismo è...
Trasporto marittimo, numeri record di Apt che guarda alla gara regionale
Addio ad Andrea Negro, l’artista che dipingeva con gli occhi
Inaugurata la mostra “Confini, da Gauguin a Hopper”: già 10 mila...
Anziana raggirata dal finto carabiniere: due arresti a San Quirino
Ennesima spaccata da Granzon: i ladri fuggono in sella a due...
Cronaca

Truffa dei Rolex ai danni di De Paul e Musso, via al processo in Tribunale

Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

Sono approdati in Tribunale a Udine i procedimenti per truffa ai danni di due ex calciatori dell’Udinese e della nazionale argentina, il centrocampista Rodrigo De Paul e il portiere Juan Musso. Alla sbarra in entrambi i processi un loro connazionale di 42 anni, residente a Venezia, accusato di aver intascato decine di migliaia di euro per la vendita di orologi di pregio mai consegnati.
Stando ai capi d’imputazione, i calciatori – seguiti dallo studio legale Tutino di Udine – conobbero l’imputato mentre si trovavano in vacanza a Cortina nel 2020, dove l’uomo si presentò come responsabile della Boutique Rolex. Dopo qualche settimana, il 42enne contattò i due atleti, affermando di non lavorare più nel negozio della località sciistica, ma di collaborare comunque con l’azienda produttrice. Così, li convinse ad acquistare due orologi del valore complessivo di oltre 56mila euro.
I giocatori versarono i soldi nel suo conto corrente e l’uomo assicurò che avrebbe consegnato la merce tramite corriere. Ma gli orologi non arrivarono mai. Alle diverse richieste di chiarimenti da parte delle vittime, il 42enne – poi risultato avere numerosi precedenti per truffa e ricettazione – rispose sempre accampando scuse per il ritardo. Fino a quando, nel 2021, fu denunciato.
Nei giorni scorsi sono stati sentiti in aula gli operatori delle forze dell’ordine che si occuparono delle indagini. Le prossime udienze sono state fissate a novembre per Musso e a gennaio per De Paul.

