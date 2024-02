Truffa del catalogo: firma inconsapevolmente, arrivano mobili per 10mila euro

“Signora mi metta una firma su questa ricevuta, per dimostrare al mio datore di lavoro che sono venuto a proporle l’acquisto di mobili e che le ho lasciato il catalogo

con gli sconti”. Si è presentato così un ragazzo a più donne, che risiedono a Sacile e nell’hinterland. In realtà, dietro a quel fare garbato, si nascondeva un truffatore. Perché le ignare clienti, dopo aver firmato quel foglio, si sono viste recapitare a casa mobili, divani ed elettrodomestici per 3mila e 500 euro più iva. Cifra che addirittura hanno scoperto dover sborsare per altri due anni. Quindi per un importo che supera i 10mila euro.

La cosiddetta truffa del catalogo è stata denunciata sia all’Adoc di Pordenone che ai carabinieri.

L’associazione, che ha raccolto la testimonianza di una 60enne, teme che nella rete di quel venditore di una ditta di Bovolenta, in provincia di Padova, possano essere finite altre persone.

Se si guarda con un po’ di attenzione quel foglio di carta

spacciato per una ricevuta, si capisce chiaramente che si tratta di un contratto: riporta il codice cliente, indica la scontistica, la cifra da pagare per il primo anno e l’impegno per i prossimi due. Ma, secondo l’Adoc, fa leva sulla buona fede di chi, fermandosi a scambiare due chiacchiere con il venditore, poi firma qualcosa per cui mai penserebbe di dover pagare, senza volerlo, una cifra salata.