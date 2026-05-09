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Cronaca
Riconsegnata la refurtiva - consistente in circa 4500 euro tra oro e denaro - alla vittima 90enne di Martignacco

Truffa del finto avvocato, arrestato 19enne

Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Udine hanno arrestato un 19enne extracomunitario con l’accusa di truffa.Nei giorni scorsi una 90enne di Martignacco era stata infatti contattata telefonicamente da un sedicente avvocato secondo il quale la figlia della donna era rimasta coinvolta in un presunto incidente stradale, convincendo l’anziana della necessità di mettere a disposizione, per evitare ulteriori guai giudiziari, oro e denaro che poco dopo l’anziana consegnava allo stesso giovane. L’extracomunitario però è stato rintracciato poco dopo dall’Arma con ancora indosso la refurtiva, stimata con un valore di circa 4.500 euro e successivamente riconsegnata alla legittima proprietaria.

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