Truffa del finto carabiniere: 2 arresti, recuperata refurtiva per oltre 45mila euro

Oro e denaro per un valore superiore a 45mila euro sono stati recuperati dai Carabinieri dopo una truffa ai danni di un’anziana di 88 anni a Gemona del Friuli. Il raggiro, avvenuto nei giorni scorsi, segue il noto schema del “finto carabiniere” e ha portato all’arresto di due persone che avevano contattato la donna telefonicamente, sostenendo che il figlio fosse rimasto coinvolto in un incidente stradale.Convinta della situazione di emergenza, la vittima ha consegnato contanti e monili in oro. Poco dopo, uno dei complici si è presentato direttamente a casa qualificandosi come carabiniere e ritirando i beni, mentre un terzo soggetto avrebbe fatto da palo all’esterno. L’attività dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Udine, con il supporto della Compagnia di Tolmezzo, ha però consentito di individuare rapidamente i responsabili, intercettati nei pressi dell’abitazione e ancora in possesso della refurtiva.I due arrestati, un italiano e un cittadino extracomunitario di 23 anni, residenti nella provincia campana, sono stati condotti nella casa circondariale di Udine a disposizione dell’autorità giudiziaria.Il bottino, composto da circa 5mila euro in contanti e oggetti in oro per un valore stimato superiore a 40mila euro, è stato recuperato e restituito alla legittima proprietaria.