Truffa del finto carabiniere al compro oro: due arresti

Si presenta al compro oro esibendo un tesserino di riconoscimento con il logo dei carabinieri. La dipendente del negozio ci casca e gli consegna una scatola con preziosi del valore di 29mila euro. Ma la truffa del finto carabiniere si è conclusa con un lieto fine: l’arresto di due persone e la restituzione del bottino.

Sono stati i carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Udine, in collaborazione con i colleghi della stazione di Manzano e quelli del Comando provinciale di Gorizia, a far scattare le manette ai polsi di un 49enne e un trentenne, entrambi residenti fuori regione, per l’ipotesi di reato di truffa in concorso e sostituzione di persona.

Alcuni giorni fa in un compro oro di Gorizia si è presentato il 49enne. Spacciandosi per carabiniere, ha riferito che stava svolgendo delle indagini e ha convinto la dipendente del negozio a consegnargli svariati monili in oro. Poi è salito a bordo di un’auto condotta dal complice, il trentenne, e insieme si sono allontanati. L’addetta alle vendite ha chiamato il 112 e grazie al tempestivo intervento dei carabinieri la fuga dei due si è conclusa a San Giovanni al Natisone. E’ scattata la perquisizione e sono stati trovati il falso tesserino di riconoscimento e l’oro rubato, restituito al negozio. I due uomini sono stati arrestati e portati in carcere a Udine.