Truffa del finto carabiniere, banda specializzata arrestata a Udine

Sabato scorso la Polizia di Stato di Udine ha arrestato in flagranza tre persone provenienti da fuori regione, responsabili di una truffa pluriaggravata ai danni di una 72enne di S. Pietro al Natisone. Gli agenti della Squadra Mobile, dopo aver intercettato un’auto sospetta fuori Udine, hanno seguito i movimenti del veicolo fino al paese e bloccato i tre al casello di Udine Sud. All’interno dell’auto, due uomini di 30 e 44 anni e una donna di 37 in stato interessante, sono stati trovati in possesso di decine di gioielli trafugati, tra cui anche una fede con inciso il nome del marito della vittima. La donna era stata contattata telefonicamente da un sedicente maresciallo che l’aveva convinta a consegnare oro e contanti per salvare una bambina investita dalla figlia. L’attività di polizia ha permesso inoltre di collegare i tre a una truffa analoga compiuta il giorno precedente a Flaibano, dove erano stati sottratti contanti e gioielli a un’85enne. I due uomini sono stati portati in carcere, mentre la donna è stata liberata a causa della gravidanza, e tutti e tre sono indagati anche per ricettazione.