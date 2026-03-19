Truffa del finto del carabiniere, la polizia arresta un 30enne

Un 30enne italiano è stato arrestato dalla polizia. E’ stato sorpreso, nel centro di Udine, uscire dall’abitazione di una 88enne alla quale, spacciandosi per un carabiniere, aveva appena sottratto 3 collane, 4 bracciali, 5 anelli, 1 spilla e 2 paia di orecchini, tutti in oro. All’anziana era stato fatto credere, al telefono, che con la sua auto era stata commessa una rapina in una gioielleria e che, quindi, era necessario controllare tutti i gioielli di cui disponeva. L’uomo, arrestato in flagranza una volta uscito dall’abitazione con la refurtiva, è stato condotto in carcere.