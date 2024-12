Truffa del finto incidente: smantellata una banda che colpiva il pordenonese

Utilizzavano la tecnica del finto incidente stradale e, spacciandosi per appartenenti a forze di polizia, facevano credere alla vittima che un loro parente si trovasse in stato di fermo dopo aver causato un sinistro. E si facevano consegnare monili in oro.

La polizia di stato di Pordenone è però risalita a loro: si tratta di due uomini di origini campane che sono stati sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza. Sono accusati di truffa continuata e aggravata per aver commesso i fatti in presenza di circostanze tali da ostacolare la privata difesa.

Almeno tre le persone raggirate, la scorsa estate, nella Destra Tagliamento.

Dalle indagini è emerso che uno dei due campani telefonava alle potenziali vittime che, non potendo disporre delle cifre chieste – superavano i 10mila euro -, intimava loro di raccogliere tutti i monili in oro e di riporli in un fazzoletto. Di lì a poco sarebbe passato un complice per recuperare i gioielli.

Le truffe avrebbero fruttato ai malfattori una somma complessiva di 25mila euro. GUARDA IL VIDEO