Truffa della moglie malata, condannati un 55enne di Trasaghis e un 49enne di Ovaro

Hanno spillato a un uomo di 47 anni di Codroipo oltre 24mila euro raccontandogli che servivano per curare una donna molto malata. Oggi il giudice Emanuele Lazzaro del Tribunale di Udine ha condannato Fabio Raidik, 55 anni di Trasaghis, e Nazario Raidik, 49 anni di Ovaro, a un anno e mezzo e a un anno e 3 mesi di reclusione, oltre a un risarcimento di 26mila euro, per il reato di truffa. Nel 2019, il 49enne chiese alla vittima denaro per pagare le cure alla compagna, con la promessa di restituirglielo non appena incassato un risarcimento in favore della malata. La donna, effettivamente, morì due anni dopo. Per ottenere tale risarcimento, però, era prima necessario pagare alcuni debiti con Equitalia. Per rendere tutto più credibile, la vittima fu messa in contatto con il complice, che si spacciò per avvocato. Il malcapitato credette alla storia e consegnò ai due oltre 24mila euro. “Non si trattò di una truffa – commenta il difensore, l’avvocato Nicla Iob annunciando appello -, ma di un prestito che i miei assistiti avrebbero restituito”.