Truffa dello specchietto, denunciato ventisettenne

Tentativo di truffa dello specchietto sventato dai Carabinieri nel centro di Sacile. Un nomade 27enne siciliano, già noto per reati simili, è stato denunciato per tentata truffa aggravata dopo aver tentato di raggirare un conducente di 89 anni, simulando la rottura del suo specchietto retrovisore, chiedendo nello stesso tempo un risarcimento in contanti.

Insospettiti dal colloquio tra il giovane e l’anziano, i militari hanno seguito il nomade che poco dopo ha riproposto l’inganno ad una seconda anziana vittima. Mentre il malcapitato stava per pagare 50 euro, i Carabinieri sono intervenuti, bloccando il truffatore. Durante la successiva perquisizione dell’auto, le forze dell’ordine hanno trovato sassolini e gessetti di cera, usati per simulare i danni alla vettura.