Truffa e bancarotta fraudolenta: 11 anni all’ex tronista Filippin

Undici anni e nove mesi. E’ la pena inflitta – in primo grado dal tribunale di Pordenone – all’imprenditore Marco Paolo Filippin, 62 anni, di Artegna, noto tra l’altro per aver partecipato alla trasmissione “Uomini e Donne”, accusato di truffa contrattuale e bancarotta fraudolenta e documentale.

Il legale di Filippin, Lorenzo Magnarelli, sta valutando il ricorso in appello.

Il collegio, presieduto dal giudice Eugenio Pergola, ha riconosciuto a Filippin 41 delle 58 truffe denunciate dagli acquirenti. L’imprenditore, secondo la Procura rappresentata dal pm Federico Baldo, aveva promesso la vendita di mobili a prezzi vantaggiosi. Aveva fatto credere che la sua azienda – Fabbriche riunite srl – era una realtà commerciale solida, in verità non era più in grado di acquistare la merce e quindi rivenderla.

Il danno patito dai clienti, che orbitano tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, si aggira attorno ai 449mila euro.

A processo assieme a Filippin, anche Paola Francovich, che ha amministrato l’azienda dal 9 dicembre 2015 al 16 gennaio 2019. E’ stata condannata a 2 anni, pena sospesa, per bancarotta fraudolenta.

Il fallimento delle Fabbriche riunite risale al 17 maggio 2019.