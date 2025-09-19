La truffa dello specchietto in Carnia: trentenne identificato dalla Polizia Locale

La Polizia Locale della Carnia ha identificato e denunciato il responsabile di un tentativo di truffa ai danni di un’anziana a Villa Santina. L’uomo, un trentenne siciliano con numerosi precedenti specifici, è stato rintracciato grazie alle indagini e all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

La vicenda risale a lunedì 8 settembre. L’82enne si trovava in auto vicino all’ufficio postale quando è stata fermata dal truffatore che, con il classico stratagemma dello “specchietto rotto”, ha cercato di farsi consegnare 2.000 euro in contanti come risarcimento per un danno inesistente. Non riuscendo a ottenere l’intera cifra, l’aggressore ha convinto la vittima a prelevare 600 euro dal Postamat.

La donna, sebbene spaventata e confusa, ha avuto la prontezza di contattare la figlia. Quest’ultima ha allertato subito il marito, che si è precipitato sul posto. Alla notizia dell’arrivo di un familiare, il truffatore si è dato alla fuga.

Gli agenti della Polizia Locale, grazie a un’immediata attività investigativa, hanno individuato il veicolo e identificato il conducente.