Truffa telefonica ad una anziana: bottino di 400 euro e monili in oro

Ennesima truffa ad una persona anziana. Vittima, stavolta, una 90enne di Latisana che nella tarda mattinata di ieri è stata contattata telefonicamente da un uomo, che le si è presentato come avvocato e le ha detto di preparare al più presto contante e monili necessari ad evitare che la figlia fosse portata in carcere dopo aver provocato un incidente stradale. Nel primo pomeriggio un complice si è recato dalla donna e si è fatto dare 400 euro in contanti e monili in oro per un valore da quantificare. Parlando con i familiari in serata, la donna si è resa conto di essere stata raggirata e ha sporto denuncia ai carabinieri di Latisana che hanno avviato le indagini.