Truffa telefonica da 10 mila euro, gabbato residente di Pavia di Udine

Un cittadino di Pavia di Udine è stato vittima di una truffa telefonica da 10 mila euro. La vittima è stata contattata ieri da un presunto operatore bancario che ha convinto il friulano a trasferire i propri risparmi su un altro conto “sicuro”. Ingannato con abilità, l’uomo ha eseguito diversi bonifici istantanei, seguendo le indicazioni ricevute. Solo dopo aver constatato l’impossibilità di accedere ai fondi, l’uomo ha capito di essere stato raggirato, denunciando la truffa ai carabinieri della stazione locale.