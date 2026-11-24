Si spacciano per agenti o ispettori della Polizia locale di Udine e invitano chi risponde a presentarsi con urgenza al comando di via Girardini per la notifica di un atto o di un verbale. Il Comune ha lanciato l’allarme dopo che in mattinata erano arrivate al Comando alcune segnalazioni di chiamate sospette.

Le telefonate sono false, chiarisce l’assessora alla Polizia locale Rosi Toffano. Palazzo D’Aronco ricorda che i verbali vengono notificati solo attraverso canali ufficiali, come la raccomandata o la PEC. Una telefonata non ha valore di notifica.

L’amministrazione raccomanda di non fornire dati personali a chi chiama e di segnalare subito le telefonate sospette alla Polizia locale. Per verificare se ci sia davvero un verbale da notificare o per segnalare una chiamata, il Comune invita a contattare direttamente il Comando al 0432 127 3333.