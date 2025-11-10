Truffa un 90enne di Aviano, ma rimane a secco di benzina: arrestato

È rimasto senza benzina durante la fuga, e proprio questa disattenzione ha messo fine alla sua truffa. Un 50enne campano è stato arrestato dopo aver raggirato un 90enne di Giais di Aviano, convinto a consegnare oro e 5mila euro in contanti per “aiutare il figlio coinvolto in un’indagine”. Fingendosi maresciallo dei Carabinieri di Pordenone, l’uomo aveva inviato a casa della vittima un complice per ritirare il bottino, poi fuggito a bordo di un’auto rimasta a secco lungo la pedemontana.

Alcuni passanti, insospettiti dal conducente che chiedeva aiuto, hanno allertato i Carabinieri. L’atteggiamento vago dell’uomo, il suo strano abbigliamento da vigilante e alcune scatole porta-gioielli gettate sotto l’auto, hanno fatto scattare gli accertamenti dei militari dell’Arma, quelli veri. Con il supporto di una seconda pattuglia, i carabinieri hanno trovato altri preziosi nascosti nel veicolo. Appena arrivata conferma della truffa messa in atto a Giais, i militari lo hanno arrestato restituendo i preziosi al 90enne. Il GIP di Pordenone ha poi convalidato l’arresto e disposto i domiciliari.