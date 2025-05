Truffa un’anziana con la tecnica del finto incidente, arrestato

Un 46enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per una truffa telefonica messa in atto ai danni di una 82enne a inizio gennaio. L’uomo, spacciandosi per carabiniere, aveva contattato l’anziana residente a Sgonico, avvisandola che il figlio era stato posto in arresto a seguito di un incidente mortale che aveva causato. Con l’aiuto di un complice, per evitare alla famiglia ulteriori guai legali, il campano si era fatto consegnare una ‘cauzione’ di circa 13.000 euro, tra contanti e gioielli.

Grazie alla denuncia della vittima e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri sono riusciti a identificare il 46enne, rintracciato a Vicenza, dove l’uomo, originario di Casoria, si trova detenuto per un’altra truffa simile.