Truffa un’anziana ma all’uscita trova i carabinieri, arrestato

Si presenta a casa di un’anziana per ritirare denaro e preziosi, ma viene bloccato dai carabinieri mentre tenta la fuga con il bottino. Un 39enne, residente in provincia di Caserta, è stato arrestato in flagranza a Udine dai militari della Sezione operativa del Nucleo radiomobile della Compagnia cittadina per l’ipotesi di truffa ai danni di una 83enne.

La donna era stata contattata telefonicamente da uno sconosciuto che, simulando un’attività investigativa nella quale sarebbe stata coinvolta, l’aveva convinta a preparare denaro e oggetti di valore da consegnare a un presunto delegato.

Poco dopo l’uomo si era presentato alla sua abitazione, impossessandosi dei preziosi e tentando di allontanarsi. I carabinieri, che evidentemente erano già sulle tracce dei truffatori, lo hanno bloccato all’esterno dell’edificio, recuperando la refurtiva: monili in oro per un valore stimato di circa 7 mila euro, restituiti alla proprietaria.

L’uomo è stato condotto nella Casa circondariale di Udine a disposizione dell’autorità giudiziaria.