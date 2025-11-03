Truffano anziana fingendosi carabinieri: arrestati due uomini

Due truffatori di 32 e 33 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato di Udine dopo aver derubato un’anziana di 87 anni a Cividale del Friuli. I due avevano messo in scena la ‘classica’ truffa del finto maresciallo: uno di loro, spacciandosi per carabiniere, aveva telefonato alla donna sostenendo che la figlia avesse investito una ragazzina e che, per evitare il carcere, servissero subito oro e contanti da consegnare a un “delegato del tribunale”. Sconvolta, la vittima ha consegnato i suoi gioielli — ricordi di una vita, del valore di circa 20 mila euro — all’uomo che si è poi dato alla fuga.

Gli agenti della Squadra Mobile, che stavano seguendo l’auto sospetta, sono intervenuti tempestivamente, bloccando i due con lo zaino pieno di refurtiva. Nell’hotel di Segrate dove soggiornavano sono stati trovati altri preziosi, probabilmente frutto di precedenti colpi. Per entrambi è scattato l’arresto e il divieto di ritorno in provincia di Udine per tre anni.

Le forze dell’ordine ricordano a cittadini, soprattutto agli anziani, a non aprire agli sconosciuti e a interrompere subito telefonate sospette, contattando sempre il 112 in caso di dubbio.