Truffano pensionata di Pordenone, fermati e denunciati due giovani

Avevano da poco raggirato una pensionata della provincia di Pordenone, convincendola a consegnare i propri risparmi con la truffa del “finto incidente” capitato ad un familiare. La loro fuga è durata poche ore. La Polizia Stradale di Bologna ha infatti fermato i presunti autori del raggiro sull’autostrada A1 al casello di Casalecchio di Reno. Si tratta di un 21enne e di un 23enne originari della provincia di Napoli.

Durante il controllo, il loro atteggiamento nervoso ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di approfondire le verifiche in caserma. La perquisizione ha portato al ritrovamento di 3.500 euro in contanti, nascosti in un borsello e nelle tasche di un giubbotto. Gli accertamenti successivi hanno permesso di collegare la somma alla truffa messa a segno poche ore prima ai danni dell’anziana friulana.

Il denaro sequestrato e sarà restituito alla vittima, mentre i due giovani sono stati denunciati per ricettazione.