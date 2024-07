Truffarono un’anziana, arrestati a Napoli

Due presunti truffatori di origine campana che nello scorso gennaio avevano raggirato una 90enne di Trieste sono stati arrestati a Napoli. La donna all’epoca aveva consegnato ai due circa 80 mila euro tra contanti e oggetti preziosi, preoccupata per le sorti del figlio dopo che un sedicente avvocato l’aveva contattata dicendole che era finito in carcere dopo un incidente stradale. E un’altra truffa andata a segno sempre con la stessa tecnica ha visto vittima nel pomeriggio di ieri un anziano di Martignacco: l’uomo ha ricevuto prima una telefonata in cui veniva avvisato di un incidente – successivamente rivelatosi inesistente – occorso al figlio, e poi è stato raggiunto al proprio domicilio da un malvivente a cui ha consegnato monili in oro. I Carabinieri indagano per capire se l’episodio di Martignacco sia collegato o meno con uno verificatosi il giorno prima a Cervignano: nella rete dei malintenzionati anche in quel caso era caduto un anziano che aveva consegnato dell’oro a chi si era presentato alla sua abitazione.