Truffata al telefono dal finto avvocato: “spillati” 18mila euro ad un’anziana

Tornano in Friuli le truffe nei confronti degli anziani. La vittima, che ha sporto denuncia ai carabinieri, ha 71 anni e risiede a Cervignano. Ieri è stata contattata al telefono da un sedicente avvocato, che l’avvertiva che il figlio era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale e che per non finire nei guai lei avrebbe dovuto pagare un’ingente somma di denaro.

Poco dopo a casa della donna si è presentato un complice del falso avvocato, che si è fatto consegnare dalla 71enne gioielli per un valore di 18mila euro. Soltanto in un secondo momento l’anziana ha scoperto di essere stata truffata e non le è rimasto altro che rivolgersi all’Arma.