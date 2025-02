Truffata dal finto maresciallo: anziana consegna 4mila euro in gioielli

Un’altra persona anziana è rimasta vittima di una truffa. Si tratta di una 77enne di Latisana, che si è fatta raggirare da un finto maresciallo dei carabinieri che, al telefono, la informava che il figlio (di lei) era rimasto coinvolto in un incidente stradale. E che per non finire nei guai la donna avrebbe dovuto consegnare nelle mani di un avvocato soldi oppure gioielli.

L’anziana ha abboccato e ad un sedicente legale, che si è presentato a casa sua, ha consegnato preziosi per 4mila euro. Solo in un secondo momento la 77enne si è resa conto di essere stata vittima di una truffa. Sull’episodio indagano i carabinieri.