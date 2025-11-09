Truffato da un sms, effettua 24 bonifici da 1500 euro l’uno

E’ stato convinto ad effettuare 24 bonifici istantanei da 1500 euro l’uno. Vittima un 71enne di Pavia di Udine, che si è fatto raggirare da un sms ricevuto sul telefono cellulare. Poco dopo è stato contattato da sedicente personale della Questura, che, avvisandolo che il suo conto corrente era a rischio, lo ha convinto ad effettuare i 24 bonifici – per 36mila euro – su più conti.

Solo in un secondo momento l’uomo si è accorto di essere stato truffato, si è recato nella sua banca che è riuscita solo parzialmente e bloccare i bonifici effettuati. Denuncia è stata sporta ai carabinieri.