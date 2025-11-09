  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
domenica 9 Novembre 2025
BUSINESS FVG


Cronaca

Truffato da un sms, effettua 24 bonifici da 1500 euro l’uno

Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

E’ stato convinto ad effettuare 24 bonifici istantanei da 1500 euro l’uno. Vittima un 71enne di Pavia di Udine, che si è fatto raggirare da un sms ricevuto sul telefono cellulare. Poco dopo è stato contattato da sedicente personale della Questura, che, avvisandolo che il suo conto corrente era a rischio, lo ha convinto ad effettuare i 24 bonifici – per 36mila euro – su più conti.
Solo in un secondo momento l’uomo si è accorto di essere stato truffato, si è recato nella sua banca che è riuscita solo parzialmente e bloccare i bonifici effettuati. Denuncia è stata sporta ai carabinieri.

