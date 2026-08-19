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Cronaca
L'operazione partita da un colpo a Muggia

Truffavano anziani in Italia, arrestati 8 campani

Decapitati i vertici e ricostruire la piramide del gruppo
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

Sono finiti in manette tre cittadini campani con l’accusa di essere i vertici di una organizzazione criminale che operava truffe in tutta Italia. Aver decapitato un sodalizio criminale capace di raggiare soprattutto anziani è questo l’obiettivo più importante del secondo filone dell’operazione Fumo del Vesuvio portata avanti dai Carabinieri di Trieste in collaborazione con i colleghi di Napoli e Torino.

L’indagine è scattata dopo che un trasfertista aveva tentato di truffare due anziani residenti a Visogliano, sfumato il colpo grazie ad alcuni conoscenti della coppia si era spostato in taxi a Muggia dov’era riuscito a sottrarre ori e denari a un’anziana. Grazie alla rapidità delle indagini il giovane era stato identificato e arrestato due settimane dopo a Torino impegnato in un altro raggiro sempre nei confronti di una anziana.

Gli investigatori sono poi riusciti a risalire la piramide dell’organizzazione strutturata a Napoli che vedeva proprio nei trasfertisti la base, poi i centralinisti, alcune ramificazioni di chi si occupava di recuperare le sim o noleggiare i mezzi e infine i vertici e in particolare un 30enne che si avvaleva di altri soggetti con precedenti specifici.

La truffa prevedeva che il telefonista agganciasse una signora anziana e al telefono, a volte tramite il supporto di un complice che piangeva e urlava fingendosi un parente, concordasse l’arrivo di un finto carabinieri, il trasfertista, che aveva il compito di rubare tutto quello che trovava.

Complessivamente nelle due trance dell’operazione Vesuvio sono state arrestate 8 persone e 19 denunciate, scoperte 18 truffe e recuperati 50 mila euro.

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