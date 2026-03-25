Truffe agli anziani: arrestata una coppia di trasfertisti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una risposta corale tra forze dell’ordine e cittadini ha inflitto un duro colpo agli specialisti delle truffe in Friuli. Lunedì sera i carabinieri di Pordenone e Udine hanno arrestato in flagranza un uomo di 39 anni e una donna di 41, entrambi di origine campana e disoccupati, indiziati di truffa aggravata. Sono stati condotti rispettivamente in carcere a Udine e Trieste.

Il raggiro era iniziato a Travesio ai danni di una vedova di 91 anni, contattata da un finto maresciallo che richiedeva denaro per un fantomatico incidente causato dalla figlia. La vittima, indotta in errore, aveva consegnato 800 euro e monili d’oro a una complice che si era spacciata per avvocato. Grazie alla lucidità dell’anziana, che ha allertato subito il 112, i militari hanno intercettato i fuggitivi a Tricesimo su una vettura a noleggio, recuperando l’intera refurtiva.

Il fenomeno delle truffe, però, non accenna a svanire. Tra ieri e oggi la centrale operativa dei carabinieri di Pordenone ha registrato 11 tentativi di raggiro falliti. Altrettanti anziani residenti tra Pordenone, Caneva, Cordenons, Porcia e Fiume Veneto hanno riconosciuto i soliti copioni (incidenti stradali o verifiche su furti di gioielli) e hanno interrotto le chiamate. Un risultato che premia la costante attività di prevenzione e informazione svolta dall’Arma sul territorio, rendendo i cittadini sentinelle attive contro il crimine.