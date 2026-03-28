Truffe agli anziani, arrestati madre e figlio

GUARDA IL VIDEO Colpo da 100mila euro sventato dai carabinieri: in manette sono finiti una donna di 44 anni e il figlio di 24, entrambi campani, accusati di truffa aggravata.

I due hanno raggirato una 80enne, residente a Muggia, con la tecnica del “finto maresciallo”. Hanno convinto il marito ad allontanarsi con una scusa, spingendo la donna a consegnare 20mila e 500 euro in contanti e gioielli per un valore di 80mila euro. I militari della sezione operativa di Udine li hanno bloccati in flagranza proprio mentre uscivano dall’abitazione della vittima.

Gli investigatori, che stavano già monitorando i sospettati durante attività d’indagine mirate, si sono fatti trovare pronti all’uscita dell’abitazione. Nonostante un disperato tentativo di fuga, madre e figlio sono stati bloccati e arrestati prima che potessero far perdere le loro tracce con il bottino.

Le indagini hanno subito preso una piega ancora più ampia. Durante la perquisizione nella struttura ricettiva della zona, dove i due alloggiavano, i carabinieri hanno trovato un ulteriore quantitativo di gioielli, per un valore di 15mila euro. Gli accertamenti hanno confermato che i preziosi erano il provento di un’altra truffa, messa a segno giovedì a Povoletto ai danni di una donna di 89 anni, raggirata con la medesima tecnica.

Per i due arrestati si sono aperte le porte del carcere di Trieste. La refurtiva è stata interamente recuperata e, con non poca commozione, restituita ai legittimi proprietari.