Truffe agli anziani, arrestato a Udine un 19enne di Napoli

Con sé aveva ancora il denaro che si era fatto consegnare da un’anziano di Udine: un 19enne di Napoli è stato arrestato dalla Squadra mobile della Questura di Udine per truffa. E’ successo giovedì scorso. Stando alla ricostruzione degli inquirenti, quella mattina un 89enne di via del Pioppo ha ricevuto la telefonata di un truffatore, il quale gli ha comunicato che sua moglie aveva investito con l’automobile alcune persone ed era finita in carcere. Per poterla liberare, era necessario versare una cauzione di 1.100 euro. L’anziano si è procurato la somma e l’ha consegnata al ragazzo. Subito dopo, però, ha incrociato la consorte e, resosi conto di essere stato truffato, ha chiamato le forze dell’ordine. La squadra mobile, che aveva già individuato il giovane assieme a un minore in Borgo Stazione e lo aveva seguito fino al Villaggio del Sole, ha fermato il 19enne che aveva ancora con sé il denaro. Il gip di Udine Matteo Carlisi ha convalidato l’arresto e disposto per il 19enne la custodia cautelare in carcere. GUARDA IL VIDEO