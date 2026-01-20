Truffe agli anziani, arresti e sequestri. Tante vittime friulane

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Anziani, casalinghe, pensionati e persone sole. Sono le vittime di truffe e raggiri scoperti dalla guardia di finanza di Padova, che questa mattina hanno eseguito cinque misure cautelari personali, di cui una in carcere, due arresti domiciliari nonché un sequestro preventivo di 2,5 milioni di euro. Tra le stesse vittime (più di 1200), numerose risiedono in Friuli Venezia Giulia e, in particolare, nelle province di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste.

I malviventi, secondo quanto ricostruito dalle fiamme gialle, sotto il coordinamento della Procura patavina, riuscivano ad accedere alle abitazioni private e, qui, rendevano edotte le vittime che, in virtù di un pregresso contratto di acquisto stipulato anni prima anche con altre imprese di vendite a domicilio, erano obbligate ad acquistare articoli casalinghi, come ferri da stiro, set di pentole, materassi, topper, cuscini, lenzuola e dispositivi elettromedicali. Tutti prodotti presentati come di ottima qualità, ma in realtà di scarso valore.

L’acquisto dei casalinghi, ad un prezzo compreso tra 5.000 e 7.000 euro, doveva prevalentemente avvenire con l’accensione di un finanziamento. In caso di rifiuto o resistenze, i venditori porta a porta minacciavano di adire le vie legali.

I profitti, derivanti da ricarichi fino all’800% sui prodotti venduti e dalle provvigioni riconosciute dalle società di finanziamento, hanno consentito ai principali indagati di condurre uno stile di vita sfarzoso con vacanze da sogno, frequentazione di raffinati ristoranti, acquisti di abbigliamento di alta moda, noleggio di autovetture di lusso come Ferrari, Lamborghini, Bentley e Porsche.