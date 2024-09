Truffe agli anziani: colpo da 5.400 euro a Pasian di Prato

Ancora una truffa telefonica ai danni di una persona anziana. Stavolta la vittima è una 75enne residente a Pasian di Prato che ieri sera si è rivolta ai carabinieri denunciando di essere stata contattata telefonicamente da un uomo che le ha comunicato di un incidente occorso alla figlia, per il quale si rendeva necessario il versamento di 5.400 euro a titolo di risarcimento. Ben presto un complice si è recato nell’abitazione della donna, in via Udine, e si è fatto consegnare il denaro in contanti. Quando la donna ha capito di essere stata raggirata, si è rivolta ai carabinieri di Campoformido che sono intervenuti sul posto. Indagini in corso per risalire ai colpevoli.