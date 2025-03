Truffe agli anziani, condannato a 7 anni di reclusione

Le vittime sono sei donne friulane, tra gli 80 e i 92 anni. Il sistema per derubarle di gioielli e contanti è stato sempre lo stesso: la telefonata del finto carabiniere. Per quelle sei truffe agli anziani, il giudice Paolo Milocco del Tribunale di Udine ha condannato Alessandro Buonavoglia, napoletano di 48 anni, a 7 anni di reclusione, quasi 2 in più rispetto alle richieste del Pm.

L’uomo ha raggirato le sei anziane tra l’agosto e l’ottobre 2023, colpendo in sei diversi Comuni: Cividale, Manzano, Pasian di Prato, Gemona, Mortegliano e San Daniele. Collaudato il sistema per truffare le malcapitate: un complice le chiamava da Napoli, zona parco di Capodimonte, spacciandosi per carabiniere, sostenendo che un familiare era finito nei guai per un incidente e che per sistemare la situazione era necessario consegnare a un avvocato che sarebbe passato di lì a poco alcune migliaia di euro. Poi arrivava il 48enne a riscuotere. A Gemona, oltre a farsi consegnare i preziosi, aveva anche sfilato dal collo e dalle mani dell’anziana collane e anelli. Dopo il colpo a Cividale, infine, ha utilizzato il bancomat della vittima per prelevare 700 euro. Alla fine, però, le sue scorribande sono state interrotte grazie alle indagini condotte dagli agenti del Commissariato di polizia di Cividale e dai carabinieri del Norm di Palmanova, che lo hanno arrestato in flagranza a Buja.

Oltre alla pena detentiva, Buonavoglia è stato condannato anche a risarcire una delle vittime, rappresentata dall’avvocato Luca Zema. Il suo difensore, l’avvocato Nicoletta Menosso, ha annunciato appello. “Sono convinta – ha detto – che non tutti i reati contestati siano stati commessi dal mio assistito, in particolare il furto a Gemona. Inoltre – ha concluso – per alcuni episodi i riconoscimenti non sono stati pieni”.