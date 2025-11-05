Truffe agli anziani: in poche ore “bruciati” più di 60mila euro

Anziani ancora vittime di truffe. In poche ore sono stati bruciati più di 60mila euro. Sugli episodi indagano i carabinieri. Il raggiro che ai malviventi ha fruttato più soldi si è verificato a a Udine. Una donna di 80 anni, che si è vista arrivare un sms sul suo telefono cellulare, è stata indotta a recarsi in banca e ad effettuare un bonifico ad uno sconosciuto di 40mila euro. Nello stesso raggiro è finito anche un 74enne di Tricesimo, che ha bonificato 4mila euro.

A Fagagna una 66enne, credendo di ricevere messaggi WhatsApp dalla figlia, ha effettuato ricariche su carta prepagata e un bonifico per 6mila euro, mentre a Campoformido un’anziana, alla quale era stato fatto credere che il figlio era stato arrestato per rapina, è stata convinta a racimolare preziosi per un valore di 10mila euro. A ritirarli a casa un sedicente carabiniere.