Truffe agli anziani, smantellata organizzazione: 10 arresti e 29 denunce

Dieci persone arrestate, 29 denunciate in stato di libertà, 38 truffe scoperte e 150mila euro recuperato. Sono i numeri dell’operazione ‘Fumo del Vesuvio’, con la quale la Procura e i Carabinieri di Trieste sono riusciti a smantellare un’organizzazione dedita alle truffe agli anziani in diverse regioni italiane, compreso il Friuli Venezia Giulia. Tutto è partito dall’arresto di due donne a Trieste e di un 45enne di origini campane dediti a questo tipo di reato. Il sistema era sempre lo stello, chiamare persone anziane al telefono fingendosi carabinieri o avvocati, minacciando ingiuste conseguenze per un grave incidente stradale causato da un congiunto. A meno che non venisse consegnata una cospicua somma. Poi sarebbero passati gli esattori – pagati dall’organizzazione 150 euro al giorno – a ritirare denari e preziosi. Le indagini hanno portato all’individuazione dei soggetti, tra i quali compaiono ‘centralinisti’, ovvero chi faceva le telefonate, ed ‘esattori’.