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Cronaca
Il display del telefonino visualizza un numero non reale

Truffe al telefono: lo spoofing è la chiave

Se vi chiamano chiudete la comunicazione e componete il numero
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Lo schema è noto ai più ma tutti potremmo incappare in un momento di disattenzione e debolezza e ritrovarci come niente fosse vittime di una truffa al telefono. Se il messaggino con una presunta operazione bancaria è l’amo la vera esca è la telefonata dal numero di una caserma dei Carabinieri fatta tramite il sistema spoofing: ovvero far comparire a display un numero non reale.

TRUFFATORE «Si salve signor Luigi la chiamo dal comando provinciale di via Volturno numero 35 da Monza»

Il numero sembra a tutti gli effetti quello dei Carabinieri, noi avevamo detto di essere a Monza, in realtà eravamo a Trieste, qua arriva il passaggio della telefonata.

TRUFFATORE «Per prima cosa, per la chiamata certificata e registrata mi può certificare il numero da cui la sto chiamando per favore? Prima che inizio la chiamata? Se mi apre un motore di ricerca di OMISSI se mi inserisce il numero di telefono 039390651 è il numero da cui la sto chiamando e mi può verificare che è un numero certificato e registrato».

I Carabinieri vengono spesso scelti perché sono maggiormente presenti in tutti i Comuni italiani, la raccomandazione è di chiudere la telefonata e digitare il numero, non richiamare da quel numero anche se sembra uguale perché questo è uno dei passaggi chiave. Vi basterà contattare la vera stazione dei Carabinieri e chiedere della persona che vi ha contattato: non esisterà.

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