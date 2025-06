Truffe, anche una 35enne ingannata dai finti tecnici dell’acqua

I truffatori non colpiscono più soltanto gli anziani. Ad essere raggirata oggi, in via Chiesa di Rorai, a Pordenone, è stata una 35enne che è caduta nella rete tesa da due sedicenti tecnici dell’acqua. Che l’avvisavano della necessità di procedere a dei controlli dell’acqua, dal momento che risultava inquinata. Mentre uno teneva impegnata la donna, l’altro ha rovistato dappertutto nella camera da letto. Sfortuna per i due malviventi, l’oro che la 35enne teneva in casa era ben nascosto.

Altre due truffe sono state commesse, sempre a Pordenone, nei confronti di persone anziane tra via Montello e via Toti. In questo caso i truffatori sono riusciti a rubare gioielli per diverse migliaia di euro. Gli episodi sono stati tutti denunciati ai carabinieri.